Benevento, quella volta con Cosmi 21 anni fa Si giocava contro l'Arezzo e la squadra giallorossa centrò la salvezza in C1

(frasan) Corsi e ricorsi storici. Il calcio ne è pieno. Qualche volte si somigliano come gocce d'acqua. O almeno vorrebbero. 15 maggio 2000, 21 anni fa esatti. Quasi una congiuntura astrale. E' un lunedì, perchè domenica 14 maggio (quella dello scudetto della Lazio e della sconfitta della Juve sotto il diluvio di Perugia) al Santa Colomba è accaduto qualcosa di simile. E' venuta giù tanta di quella acqua da allagare non solo il campo, ma anche gli spogliatoi. Di fronte ci sono il Benevento di Franco Dellisanti alla sua prima stagione in C1 e l'Arezzo di Serse Cosmi. Obiettivi divergenti: i toscani devono guadagnarsi i play off per la promozione in B, i giallorossi devono vincere per evitare i play out. Il diluvio, che nella Perugia di Cosmi condanna la Juve di Pippo Inzaghi e regala lo scudetto alla Lazio di Simone (3-0 anche con un suo gol all'Olimpico contro la Reggina), finisce col favorire il Benevento. Dondarini di Finale Emilia non può far altro che rinviare la gara. La Lega decide di farla giocare il giorno dopo quando si conoscono ormai tutti gli altri risultati. Fatalità vuole che l'Arezzo il giorno dopo scopra che i suoi play off siano ormai matematici e il Benevento con una bella prestazione vince 2-1, con i toscani poco propensi a spendersi e rischiare le gambe per un risultato che non gli serve. I giallorossi si salvano, i toscani vanno ai play off (che poi perderanno, a dire il vero).

21 anni dopo Serse Cosmi si ritrova a vivere nello stesso stadio la medesima situazione. A lui il risultato non serve a nulla, il Benevento invece ha ancora la speranza di agganciare la salvezza. Domenica non è previsto alcun diluvio, ma fa lo stesso...