Coppa Italia, ecco il nuovo regolamento e l'avversaria del Benevento Secondo le linee della nuova competizione, dovrebbe già essere noto il programma dei trentaduesimi

La Lega A ha definito il nuovo format della Coppa Italia che, rispetto al passato, prevede la partecipazione di 44 società. Oltre alle 40 di serie A e B, verranno invitate anche 4 formazioni di Lega Pro. Il regolamento prevede la disposizione delle squadre attraverso un tabellone tennistico, con i posizionamenti che sono stabiliti dai piazzamenti in classifica della stagione appena conclusa. Il numero 1 è affidato alla vincitrice della Coppa Italia, quindi la Juventus. Subito dopo c'è l'Inter perchè campione d'Italia. A seguire tutte le altre formazioni seguendo la graduatoria della serie A che ha da poche settimane chiuso i battenti.

Il Benevento ha chiuso la stagione al 18^ posto, quindi sarebbe la prima in termini di punteggio tra le retrocesse. Il suo numero nel ranking è il 21. Dando un'occhiata al tabellone della Coppa Italia, la Strega dovrebbe vedersela con la formazione a cui verrà assegnato il numero 28. Considerato che il Cittadella è stata la finalista dei play off, scorrendo la classifica del campionato cadetto si arriva fino al Chievo Verona che ha concluso all'ottavo posto in classifica. Il match sarà valido per i trentaduesimi di finale e si giocherà al Vigorito (la vincente se la vedrà contro una tra Fiorentina e Ascoli), ma si aspetta un comunicato ufficiale che renderà noto tutto il programma che al momento non è stato pubblicato perché sono ancora in corso di svolgimento i play off di serie C.

Ecco gli accoppiamenti.

Turno preliminare.

A - Perugia - Catanzaro ?

B - Como - Tab. 42

C - Tab. 40 - Tab. 41

D - Ternana - Tab. 44

Trentaduesimi di finale.

Genoa - A

Salernitana - Frosinone

Udinese - Pordenone

Crotone - Brescia

Spezia - Pisa

Parma - Lecce

Empoli - Reggina

Hellas Verona - B

Sampdoria - C

Torino - Vicenza

Cagliari - Cremonese

Cittadella - Monza

Fiorentina - Ascoli

Benevento - Chievo Verona

Venezia - Spal

Bologna - D

Le prime otto del ranking entreranno in gioco a partire dagli ottavi di finale.

Clicca qui per il regolamento della Coppa Italia.

Clicca qui per il tabellone.

Di seguito la graduatoria:

1) Juventus (vincitrice Coppa Italia)

2) Inter (vincitrice serie A)

3) Milan

4) Atalanta

5) Napoli

6) Lazio

7) Roma

8) Sassuolo

9) Sampdoria

10) Verona

11) Genoa

12) Bologna

13) Fiorentina

14) Udinese

15) Spezia

16) Cagliari

17) Torino

18) Empoli

19) Salernitana

20) Venezia

21) Benevento

22) Crotone

23) Parma

24) Cittadella (finalista play off)

25) Monza

26) Lecce

27) Brescia

28) Chievo

29) Spal

30) Frosinone

31) Reggina

32) Vicenza

33) Cremonese

34) Pisa

35) Pordenone

36) Ascoli

37) Ternana

38) Perugia

39) Como

40) Vincitrice play off

41) Padova ?

42) Alessandria ?

43) Catanzaro ?

44) Vincitrice Coppa Italia serie C ?