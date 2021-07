Benevento, pronte due amichevoli Nuovo programma per il ritiro di Cascia

E' quasi tutto pronto in casa Benevento. Alessandro Cilento, team manager e coordinatore dell'intera struttura giallorossa, è al lavoro per definire tutti i dettagli del ritiro che si svolgerà a Cascia dal 15 al 31 luglio. Per ora il gruppo è impegnato in un programma che si svolgerà tra Benevento e Venticano. Ma le vere basi saranno gettate in terra umbra. Sono state già inserite in agenda due amichevoli.

La prima ci sarà il 18 luglio contro una rappresentativa locale di Cascia. L'altra invece vedrà come avversario dei giallorossi il Foligno. L'appuntamento sarà per giovedì 22 luglio. Ma non si fermerà qui il cammino della strega. Ci sarà un banco di prova col Gubbio (ancora da definire) oltre a qualche altra piacevole sorpresa con una squadra più blasonata.