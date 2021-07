Montipò saluta Benevento: "Grazie ai tifosi" Il portiere ieri pomeriggio si è già allenato con il Verona

Ufficializzato Lorenzo Montipò al Verona. Il portiere novarese va all'Hellas in prestito con obbligo di riscatto, ieri si è già allenato a Mezzano di Primiero agli ordini di Di Francesco. Allo stesso tempo, Lorenzo ha utilizzato i social per salutare una piazza dove si è trovato benissimo: “Oggi - scrive su Instagram - si chiude un ciclo. 3 stagioni al Benevento mi hanno dato tanto: é il momento dei saluti ma soprattutto quello dei ringraziamenti: dal Presidente al Direttore, dal Mister con il suo staff ai miei compagni. Il GRAZIE più grande peró va ai tifosi, per il sostegno e l’affetto, soprattutto in quest’ultimo anno e mezzo. Senza di voi non ce l’avrei fatta! Ora inizia per me una nuova avventura ma vi porterò sempre nel mio cuore! #forzaStrega