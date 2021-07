Benevento, è quasi fatta per Del Prato Il terzino dell'Atalanta dovrebbe arrivare in prestito

E' quasi fatta per Enrico Del Prato. Il Benevento sta per mettere a segno un altro colpo. Anche in questo caso si tratta di un giovane, classe 99, impegnato nella passata stagione con la Reggina. Il terzino destro è di proprietà dell'Atalanta e si sta lavorando per farlo arrivare in prestito con l'opzione del riscatto e contro riscatto. Già nei prossimi giorni il difensore potrebbe raggiungere il ritiro di Cascia dopo l'iter delle visite mediche. Gli ultimi acquisti confermano l'obiettivo del club di via Santa Colomba di voler ringiovanire la rosa. Resteranno comunque calciatori di esperienza come Sau, Barba e Letizia. Per il resto, il Benevento continuerà ad essere un cantiere aperto. Insigne potrebbe restare per volontà di Caserta, ma Glik e Schiattarella sono alla ricerca di una nuova sistemazione. Per Lapadula si attende il suo rientro. La società vuole parlare con l'attaccante che potrebbe chiedere di essere ceduto. A Vigorito però non dispiacerebbe trattenerlo. In B sarebbe una garanzia.