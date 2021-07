Vigorito in ritiro: nuovo summit di mercato Il presidente è arrivato a Cascia ieri in tarda serata

Summit di mercato quest’oggi a Cascia. Il presidente Vigorito arrivato ieri in tarda serata nel ritiro giallorosso ha avuto un lungo confronto con il diesse Foggia e con mister Caserta. Al centro della questione le prossime strategie di mercato. Come già detto, si attende a breve l’arrivo di Del Prato, oramai c’è già l’accordo per un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Nei prossimi giorni arriverà anche la proposta di rinnovo per Letizia. Caserta ha anche espresso parere favorevole sui calciatori in partenza: potrebbe restare Insigne ma c’è anche qualche dubbio su Kragl.

Intanto si stanno allenando col gruppo Glik e Ionita, su quest’ultimo la società c’ha fatto un pensierino: bisognerà però capire se arriverà qualche offerta interessante di mercato all’indirizzo di via Santa Colomba. Non sono ancora in ritiro Lapadula e Moncini, quest’ultimo alle prese con dei fastidi fisici. È evidente che bisognerà valutare la condizione e l’utilità del toscano per il nuovo campionato. Dopotutto l’attaccante arrivato lo scorso anno a gennaio non è riuscito finora ad incidere a dispetto di quelle che erano state le valutazioni tecniche ed economiche.