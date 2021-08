Designazioni, Parma - Benevento affidata a Colombo E' un arbitro esordiente in serie B

Sarà Andrea Colombo della sezione di Como a dirigere il match tra Parma e Benevento. Fischietto esordiente in serie B, gli è stata subito affidata una partita di cartello. Ovviamente non ha precedenti con la Strega. Arriva da quattro anni vissuti in Lega Pro, nel corso dei quali ha diretto 58 incontri. Al Tardini sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Pagliardini. Quarto uomo Bitonti. Al Var Pairetto e Carbone.