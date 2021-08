Lapadula, parla l'agente: "Per ora resta a Benevento" Gianluca Libertazzi ha parlato del futuro del suo assistito

Manca poco alla chiusura del calciomercato. Da Cagliari è spuntata l'ipotesi Lapadula per rafforzare l'attacco della compagine allenata da Semplici. Una idea smentita dal procuratore dell'attaccante giallorosso, Gianluca Libertazzi, contattato dai colleghi di centotrentuno.com:

"In questo momento Lapadula resta a Benevento per la prossima stagione, quella del Cagliari è pura fantasia. Poi tra dieci minuti in questo strano mercato può cambiare tutto...".