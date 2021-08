Benevento, altro colpo di mercato: torna Brignola Il ragazzo di Telese arriva a titolo definitivo in giallorosso dopo l'esperienza a Sassuolo

A volte ritornano. E' il caso di Enrico Brignola, l'enfant prodige telesino che dopo l'esplosione in giallorosso proprio nella stagione di serie A con De Zerbi, fa ritorno a titolo definitivo al Benevento dal Sassuolo che ne era ancora proprietaria del cartellino. Brignola, nonostante l'esperienza maturata, è ancora pienamento un under essendo nato l'8 luglio del 1999. Esterno brevilineo e rapidissimo, molti ricorderanno le sue 18 presenze in A e i tre gol segnati. Dopo Benevento, Brignola è stato oltre che a Sassuolo, in prestito al Livorno, alla Spal e al Frosinone. Ha bisogno di un rilancio e quale posto migliore che Benevento per ripartire più forte di prima?