Benevento, addio Kragl: risoluzione consensuale L'esterno saluta i colori giallorossi

Oliver Kragl non è più un calciatore del Benevento. Il calciatore non era mai stato utilizzato da Caserta in questo inizio di stagione. Tra le parti c'è stata la risoluzione consensuale. Ecco il comunicato del sodalizio di via Santa Colomba:

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Oliver Kragl. Il club giallorosso augura al calciatore tedesco le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera.