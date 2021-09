Benevento - Lecce, sabato parte la prevendita Non ci sarà la prelazione riservata ai vecchi abbonati per il big match della terza giornata

Il Benevento Calcio è lieto di annunciare, in riscontro al Decreto Legge n°105 del 23 luglio 2021, al Decreto Legge n°111 del 6 agosto 2021 e ai protocolli, che consentono la partecipazione del pubblico entro il limite massimo del 50% della capienza, che a partire dalle ore 14:00 di sabato 4 settembre e fino a venerdi 10 settembre ore 20:30 (inizio gara), saranno disponibili sulla piattaforma di Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento-Lecce, in programma il giorno 10 settembre 2021 alle ore 20:30.

Il settore Curva Sud sarà in vendita solo ed esclusivamente ai residenti in Benevento e provincia.

La vendita, avrà inizio sabato 4 settembre, ore 10:00.

Questi i prezzi:

SETTORI INTERO UNDER 14

CURVA SUD 14,00€ 7,00€

CURVA NORD 14,00€ 7,00€

DISTINTI 18,00€ 9,00€

TRIBUNA INFERIORE 20,00€ 11,00€

TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 20,00€ 11,00€

TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 30,00€ 15,00€

TRIBUNA 70,00€ 30,00€

SETTORE OSPITI 14,00€ 7,00€

Nb. I prezzi sono comprensivi dei diritti di prevendita

INFO ACCESSO STADIO:

L’accesso allo stadio per chi ha un’età maggiore di 12 anni sarà consentito soltanto a chi è in possesso di Green Pass COVID-19 (avvenuta vaccinazione di una dose da almeno 14 giorni oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti oppure risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti), di tagliando d'accesso e di documento d'identità valido

La certificazione verde COVID 19 non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di ingresso all’impianto, dove ogni spettatore dovrà sottoporsi alla misurazione della propria temperatura corporea. Si precisa che chi acquisterà il biglietto senza avere il Green Pass non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il Benevento Calcio sottolinea che non saranno ammesse altre forme di certificazione, come per esempio l’autocertificazione che non consentono il controllo tramite specifico QR CODE rilasciato dal Ministero della Salute. Il controllo del QR CODE sarà svolto tramite l’app VerificaC19.

Come contemplato dal Regolamento d’uso dello stadio (cliccare qui), sarà obbligatorio indossare la mascherina durante l’intero svolgimento dell’evento. Al fine di garantire la distanza interpersonale, sarà anche obbligatorio per ciascun titolare di biglietto assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.

Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 18:30 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 18:00.

INFO VENDITA SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi del settore dedicato esclusivamente ai tifosi ospiti residenti in Lecce e provincia avrà inizio a partire dalle ore 14:00 del giorno sabato 4 settembre 2021 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno giovedì 9 settembre 2021 alle ore 19:00. Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato.

IL DECALOGO

I possessori dei tagliandi dovranno scrupolosamente osservare le prescrizioni indicate nella Ordinanza. In particolare acquistare il biglietto on-line, utilizzare i dispositivi di protezione, occupare esclusivamente il posto indicato sul biglietto, consegnare il modulo di autocertificazione agli stewards, non introdurre striscioni, sciarpe, bandiere; rispettare le indicazioni da parte del personale stewards.

Altresì, invitiamo i possessori di tagliando di osservare scrupolosamente il Regolamento d'Uso dello Stadio 2021/22 consultabile sul sito www. beneventocalcio.club, nonché il decalogo del Tifoso qui di seguito indicato:

1. Prendere visione del Regolamento d'Uso dello Stadio Ciro Vigorito;

2. Osservare gli orari di ingresso riportati sul biglietto;

3. Rispettare il distanziamento previsto di almeno 1 metro tra una persona e l'altra;

4. Indossare correttamente la mascherina di protezione e igienizzare le mani con il gel ;

5. L'introduzione di striscioni è consentita esclusivamente previa autorizzazione preventiva ricevuta dal G.O.S.;

6. Portare con sè il biglietto d'ingresso, il documento d'identità e il GREEN PASS o altra certificazione che attesti l'avvenuto tampone effettuato nelle 48 h precedente la gara e che indichi la negatività al Covid-19, per i minori di anni 12 la sottoscrizione di autocertificazione a cura del maggiorenne accompagnatore;

7. Seguire la segnaletica e le indicazioni degli stewards per giungere al proprio posto;

8. Rispettare il posto assegnato stando seduti e non in piedi, acquistare e consumare eventuali bevande o cibo tramite la somministrazione che avverrà dagli operatori del ristoro bar direttamente sugli spalti;

9. Uscire dall'impianto esclusivamente dopo dello le indicazioni speaker e degli stewards;

10. Invito ai tifosi a contribuire alla giornata di sport nel rispetto delle regole, del clima sereno e della passione autentica dei tifosi, per poter vivere una splendida giornata di calcio caratterizzata da pacifica passione sportiva, ma sopratutto del rispetto delle norme comportamentali previste per evitare il contagio dal Covid-19.

TAGLIANDI OMAGGIO

Per la gara Benevento-Lecce si comunica che non verrà accettata nessuna richiesta di tagliandi omaggio.

DIVERSAMENTE ABILI

Clicca qui per tutte le info necessarie