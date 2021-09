Benevento, la rosa definitiva dopo la fine del mercato Venticinque calciatori di cui nove under. La Strega è pronta a sfidare la serie B

Sono ventincinque i calciatori che compongono la rosa definitiva del Benevento. Il mercato è concluso, con Caserta che potrà finalmente lavorare con calciatori sgombri mentalmente da ogni possibile voce relativa al futuro. La Strega ha cambiato il proprio volto rispetto alla scorsa stagione, ma la squadra non è stata affatto smantellata con la conferma di gran parte degli elementi che hanno vestito la maglia giallorossa nella passata stagione.

In porta c'è stato l'innesto di Paleari, chiamato a sostituire il partente Montipò che si è trasferito al Verona. Manfredini e Muraca completano il pacchetto dei portieri.

La difesa ha visto gli addii di Caldirola, Tuia, Volta e Antei. Prelevato Vogliacco dal Genoa, capace di poter giocare sia come centrale che come terzino destro. A sinistra è stato ingaggiato Masciangelo che si sta giocando il posto con Foulon per quanto riguarda la corsia sinistra. Confermati Glik, Pastina, Barba e Letizia.

Anche a centrocampo ci sono state delle perdite importanti, come quelle di Viola, Schiattarella, Hetemaj e Dabo. Il diesse Foggia è corso ai ripari strappando le firme di Calò e Acampora, contando poi sui riconfermati Ionita eTello, oltre a Vokic e i giovani Talia e Basit. La volontà di acquistare Radovanovic a poche ore dalla chiusura del mercato, lascia immaginare che, da parte del diesse e ovviamente di Caserta, il reparto necessitava di un tassello in più per essere completato al meglio. A questo punto, qualora non si ritenesse necessario attingere dagli svincolati, c'è da considerare anche la duttilità di Improta che può essere utilizzato anche come interno.

In avanti c'è l'imbarazzo della scelta. Ai confermati Insigne, il già citato Improta, Sau, Lapadula, Di Serio e Moncini sono stati affiancati Elia e Brignola, con quest'ultimo che è giunto in seguito all'addio di Kragl.

E' stato un mercato attento da parte del Benevento, in cui si è dovuto tenere conto anche e soprattutto dell'aspetto economico. Le differenze con la serie A sono abissali e il club eredita gli ingaggi pesanti di quei calciatori giunti nel Sannio proprio per giocare nel massimo campionato come i vari Glik, Lapadula e Ionita. Rispetto alla serie A, chiaramente, gli introiti sono nettamente diversi.

Per Transfertmarkt, il valore della rosa è fermo a 25.38 milioni di euro ed è al quinto posto in serie B. L'età media è scesa a 26.6 anni, grazie alla presenza di un giusto mix tra giovani e calciatori esperti.

Sono tre gli slot liberi per i calciatori over, mentre l'unico elemento bandiera è Gaetano Letizia. Nove, invece, sono i calciatori inseriti nella lista under.