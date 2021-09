Nazionali, 90 minuti per Ionita. Oggi tocca a Glik e Di Serio Potrebbe esserci l'esordio con la maglia azzurra per il giovane attaccante giallorosso

E' tempo di nazionale per i quattro giallorossi convocati nelle rispettive selezioni. Ieri è sceso in campo Ionita nel match giocato contro l'Austria, valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar. Il centrocampista è stato impiegato per novanta minuti, ma la sua presenza non ha evitato la sconfitta alla sua squadra che è caduta sotto le reti di Baumgartner e Arnautovic. Quest'oggi potrebbe esserci l'esordio con la maglia dell'under 20 per Giuseppe Di Serio. L'attaccante, convocato per la prima volta dal Commissario Tecnico Bollini, è volato insieme ai compagni di squadra in Polonia, dove sarà di scena la prima giornata dell'Elite League. Il match si giocherà alle 18.

Alle 20:45, invece, sarà la volta di Glik che affronterà l'Albania con la sua Polonia. I biancorossi sono in piena lotta per il secondo posto, avendo conquistato quattro punti nelle prime tre partite di qualificazione. Alle tre del mattino scenderà in campo anche il Perù di Lapadula con l'Uruguay, ma l'attaccante giallorosso non sarà utilizzato perché squalificato. Potrà dare man forte ai suoi compagni di squadra lunedì prossimo, quando la nazionale di Gareca se la vedrà contro il Venezuela.