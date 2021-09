Benevento, la Curva Sud organizza un evento celebrativo per i 92 anni Si terrà il 5 settembre in via Massimo D'Azeglio

La Curva Sud ha organizzato un evento celebrativo per il 92^ compleanno del Benevento che si terrà il prossimo 5 settembre. La festa è stata anticipata di un giorno, considerato che il 6 settembre è in programma l'amichevole tra la Strega e il Napoli al Maradona. Ecco il comunicato degli ultras:

Comunichiamo l’organizzazione di un evento celebrativo per il 92^ anniversario dalla nascita del nostro Benevento. L’appuntamento è fissato a domenica 5 settembre, con inizio alle ore 19:00, presso la nostra sede di via Massimo D’Azeglio. Ci saranno tante sorprese per festeggiare un evento molto importante per la nostra storia calcistica. Cogliamo l’occasione, per esprimere il nostro dissenso nei confronti di coloro che utilizzano i social network in modo sbagliato, scorretto e penalizzante nei confronti dei colori giallorossi. Utilizzare questi strumenti per lamentele continue, mettere zizzania o criticare qualsiasi cosa accade attorno al Benevento Calcio lo riteniamo inutile e dannoso, soprattutto in un momento della stagione in cui occorre la massima serenità. Domenica i cellulari non serviranno a nessuno, metteteli da parte. Chiediamo la presenza di tutti per stare insieme e per festeggiare il Benevento nel migliore dei modi, con la grinta e la voglia che ci hanno sempre contraddistinto. Serviranno voce e tanto cuore: elementi che speriamo di riportare quanto prima sugli amati gradoni. Avanti Sanniti.