Ionita salta le FarØer: domani si riaggrega al Benevento Il cartellino giallo subito contro la Scozia fa scattare un turno di squalifica

Un giallo benedetto. Quello che il belga Vasser ha sventolato davanti alla faccia di Artur Ionita al 77' della sfida tra Scozia e Moldavia all'Hampden Park di Glasgow (1-0 per gli scozzesi) ieri sera. Benedetto per la Strega, perchè il moldavo era diffidato e sarà dunque squalificato. Tutto ciò significa che il buon Ionita si risparmierà il lungo viaggio in cima al mondo nelle FarØer in quella che era l'ultima fatica della Moldavia in questo lungo week end di qualificazioni mondiali e che potrà rientrare a Benevento già nella giornata di domani.

Potremmo definirlo il cartellino della provvidenza, perchè se è vero che la nazionale moldava dovrà fare a meno di lui nella trasferta più vicina Polo Nord, la Strega invece potrà riabbracciarlo con largo anticipo e inserirlo senza tema di smentita tra i protagonisti della sfida col Lecce di venerdì sera. Un sospiro di sollievo per Caserta che potrà contare su un centrocampista importante come il moldavo per uno scontro diretto per l'alta classifica.