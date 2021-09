92 anni giallorossi, il post del Benevento e gli auguri dei tifosi Ieri gli ultras della Curva Sud hanno celebrato l'evento

Il 6 settembre è un giorno speciale per i tifosi del Benevento che celebrano la nascita della compagine cittadina. I festeggiamenti sono partiti già nella serata di ieri, con gli ultras della Curva Sud che hanno organizzato un evento che li ha portati nei pressi del Ciro Vigorito, dove con torce e fuochi d'artificio si sono intrattenuti per ricordare l'anniversario giallorosso. Questa mattina è stata la volta del Benevento Calcio che ha pubblicato un post celebrativo attraverso i propri social network. In poche ore si contano migliaia di messaggi di tifosi e anche da parte di sostenitori di altre squadre sulle varie piattaforme. Un giorno di festa che sarà contraddistinto dalla suggestiva amichevole di questa sera, in programma al Maradona contro il Napoli e che sarà trasmessa in diretta da Ottochannel 696.