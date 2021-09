Benevento, al Maradona le prove generali in vista del Lecce Caserta pronto a utilizzare gli elementi impiegati meno. Resta rebus modulo: dipenderà da Acampora

La settimana che porta al big match di venerdì con il Lecce si apre con un’amichevole di grande spessore. Questa sera, con fischio d’inizio fissato alle ore 21 e con diretta offerta da Ottochannel 696Tv, il Benevento sarà di scena al Maradona per affrontare il Napoli di Luciano Spalletti. Mancano i nazionali Glik, Ionita, Di Serio e Lapadula, con Caserta che potrà testare la condizione dei suoi facendo degli esperimenti propedeutici ai prossimi appuntamenti. C’è da dire che la Strega è attesa da un importante tour de force, con cinque partite che si giocheranno nell’arco di ventuno giorni. Appuntamenti importanti, nel corso dei quali servirà la piena disponibilità di tutti per poter ottenere il maggior numero di punti possibili, cancellando così l’amara sconfitta di Parma.

LE POSSIBILI SCELTE – Il dilemma resta sempre lo stesso: confermare il 4-2-3-1 o passare al 4-3-3? È chiaro che lo schieramento è dettato dai calciatori. Affrontare il Napoli al Maradona suggerirebbe di utilizzare una copertura maggiore rispetto a quanto visto nelle ultime uscite, quindi il 4-3-3 potrebbe essere preferito anche per cominciare a utilizzarlo in ottica campionato. Il problema è che manca Ionita e, allo stesso tempo, occorre valutare la condizione di Acampora. Con quest’ultimo in campo dal primo minuto, Caserta potrebbe optare per un trio di centrocampo formato dal giovane Talia, Calò al centro e l’ex Spezia. In alternativa ci sarà spazio soltanto per i primi due, con Acampora che entrerà nella seconda parte dell’incontro. In difesa ci sono pochi dubbi, con la presenza di Vogliacco al fianco di Barba. A destra ci sarà Letizia, mentre a sinistra si giocheranno il posto Foulon e Masciangelo, con quest’ultimo favorito perché impiegato meno rispetto al compagno di reparto. In avanti c’è l’imbarazzo della scelta: Elia e Insigne si giocano il posto sul versante destro. C’è anche Brignola che, in caso di 4-2-3-1, potrebbe essere utilizzato come trequartista. A sinistra scalpitano Sau e Improta, con il sardo che potrebbe anche insidiare il posto di punta centrale a Moncini.