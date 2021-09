Lapadula, 78 minuti nel Perù che vince Il centravanti giallorosso ha giocato quasi l'intera partita contro il Venezuela

78 minuti per Gianluca Lapadula in Perù-Veneziela. Per certificare lo stato fisico pressochè ottimale del “bambino delle Ande”. Una buona notizia, dunque, per il Benevento che finora lo ha solo intravisto la sera della sfida col Parma. Nella notte il Perù ha ottenuto una vittoria importantissima ai danni del Venezuela (1-0 gol di Cueva) che lo proietta a ridosso della zona qualificazione. Il centravanti giallorosso è entrato sin dal primo minuto, lottando come sa e andandosi a “procurare” l'espulsione di Rincon che è saltato proprio su di lui coi gomiti alti e lasciandogli qualche segno visibile sulla bocca. Lapadula è uscito a 12' dalla fine. Ora è pronto anche alla sfida con la capolista Brasile all'Arena Pernambuco di Recife nella mattinata (2,30) di venerdì 10, proprio in concomitanza con la partita tra Benevento e Lecce.

Nella foto l'entrata scomposta di Rincon su Lapadula, che è costata l'espulsione al torinista