Amichevole / LIVE: Napoli - Benevento 0-2 Seguite con noi il match del Maradona

Napoli - Benevento 0-2 (Live)

Napoli (4-2-3-1): Marfella; Malcuit, Manolas, Jesus, Zanoli; Fabian Ruiz, Mario Rui; Politano, Ounas, Lozano; Petagna. A disp.: Boffelli, Idasiak, Costa, Barba, Ambrosino, Costanzo, D'Agostino, Marranzino, Mercurio, Vergara. All.: Spalletti

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Acampora, Calò, Improta; Insigne, Moncini, Elia. A disp.: Muraca, Manfredini, Basit, Tello, Vokic, Prisco, Sau, Umile, Veltri, Agnello, Riccio, Masciangelo, Talia, Brignola. All.: Caserta

Arbitro: Miele di Nola. Assistenti: Pagnotta e Muto

Reti: 23'pt Calò, 34'pt Improta

PRIMO TEMPO

46' Termina il primo tempo

44' Ammonito Improta

39 Il Napoli prova ad accelerare: Politano calcia, Paleari para, Vogliacco calcia in angolo

36' Elia dalla distanza di poco fuori

34' Raddoppio Benevento! Elia per Improta che di sinistro gonfia la rete alle spalle di Marfella

23' GOL DEL BENEVENTO! Punizione dalla distanza di Calò che beffa Marfella: giallorossi in vantaggio

21' Palo! Passaggio di Calò per Moncini che calcia a botta sicura: la palla colpisce l'incrocio

17' Tiro di Lozano di poco fuori dopo una deviazione

10' Sinistro di Insigne: la palla sorvola la traversa

9' Campo libero per Ounas che calcia dal limite: palla fuori

4' Insidioso cross di Foulon: Moncini non ci arriva di un soffio. Palla in angolo dopo una deviazione di Jesus

1' Il Benevento è schierato con il 4-3-3. C'è Improta mezzala ed Elia sulla corsia sinistra d'attacco

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Amichevole tra Napoli e Benevento al Maradona. Caserta conferma il 4-2-3-1, con Vogliacco al centro della difesa al fianco di Barba. C'è Acampora dal primo minuto. In avanti spazio a Moncini. In panchina ci sono tanti elementi della Primavera, pronti a prendere parte a questo suggestivo incontro. Formazione sperimentale per Spalletti che ritaglia per Mario Rui l'inedito ruolo di centrocampista in coppia con Fabian Ruiz.