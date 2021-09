Benevento, Calò: "Buonissima partita, ma non ci illudiamo: testa al Lecce" Il centrocampista giallorosso: "Ce la siamo giocata a viso aperto"

Ha portato il Benevento in vantaggio grazie a una splendida punizione che ha violato la porta difesa da Marfella. Giacomo Calò ha commentato così la vittoria ottenuta dalla Strega nel derby del Maradona:

"Abbiamo fatto una buonissima partita, contro una squadra di ben altra categoria. Ce la siamo giocata a viso aperto, adesso bisogna recuperare per bene in vista del Lecce.È un risultato che dà fiducia, ma occorre tenere sempre la testa al campionato. Partite del genere sono pericolose perché potrebbero indurre a pensare di essere troppo bravi, ma è la gara di venerdì che conta. Il modulo? Siamo una squadra forte e competitiva, possiamo giocare in vario modo perché in rosa ci sono calciatori di spessore e duttili. Siamo sulla strada giusta".