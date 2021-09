Benevento, Caserta: "Sono soddisfatto, ma conterà solo la gara con il Lecce" Il tecnico giallorosso: "Il match di venerdì non sarà affatto semplice"

Tiene alta la concentrazione il tecnico Caserta in vista del big match con il Lecce. Ecco le sue parole dopo il triplice fischio del test amichevole con il Napoli, vinto con il risultato di 5-1:

“Non mi aspettavo tutti questi gol. Sono molto soddisfatto, ma bisogna stare con i piedi per terra perché era soltanto un’amichevole. L’abbiamo affrontata con lo spirito giusto. Ora pensiamo alla gara di venerdì che è quella che conta”.

MODULO - “Chiedo tanto a tutti i reparti perché in una squadra conta il collettivo. La strada è lunga, siamo solo all’inizio. Non dobbiamo pensare a questo risultato per preparare la partita con il Lecce".

BRIGNOLA - “Brignola è un giovane che nelle ultime stagioni ha giocato poco. Ha delle qualità importanti, adesso bisogna fargli capire ciò che chiedo perché potrà darci una grande mano”.

LECCE - “Pensiamo a lavorare partita dopo partita, quella di venerdì sarà una gara difficile contro una squadra forte e attrezzata. Non sarà affatto facile”.