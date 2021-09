Napoli - Benevento, l'intervista a Vigorito e De Laurentiis (VIDEO) Le dichiarazioni dei due presidenti prima del test amichevole

Importanti parole quelle pronunciate ieri da Oreste Vigorito e Aurelio De Laurentiis, rispettivamente presidenti di Benevento e Napoli. Entrambi hanno messo in risalto la volontà di creare una sinergia importante tra le compagini della Campania, in modo da unire le forze in un calcio sempre più dominato da grandi multinazionali. Di seguito c'è il link dell'intervista