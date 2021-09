Benevento, la gioia di Umile e la commovente dedica al nonno scomparso L'attaccante è andato a segno nell'amichevole con il Napoli

La serata vissuta ieri da Bruno Umile è da incorniciare. Dopo aver militato per tanti anni nel settore giovanile del Napoli, segnando anche molti gol, si è ritrovato al termine della scorsa stagione senza squadra per via delle scelte effettuate dal club partenopeo. Il Benevento, che tante volte l'ha visto all'opera da avversario, si è fiondato come un falco sul suo cartellino, tesserandolo in poco tempo per rafforzare la Primavera di Scarlato. Manco a dirlo, nel giorno del compleanno della Strega ha esordito con la maglia della prima squadra, realizzando il gol del 5-1 proprio al Napoli. Una soddisfazione giunta pochi giorni dopo la grave perdita del nonno. Un dolore immenso, ma Umile ha avuto la forza di regalare una grande gioia alla sua famiglia. Toccante il post pubblicato sui social:

"Una data che ricorderò per tutta la vita perché il primo gol non si dimentica mai, soprattutto alla mia prima presenza tra i grandi ma soprattutto perché 2 giorni prima ci hai lasciati nonno, ci hai lasciati dopo aver saputo della mia convocazione, dopo tanta sofferenza sei andato a riposare in pace dopo aver sentito la notizia che volevi sentire... non sei riuscito a vedermi in televisione ma io so che eri proprio vicino a me, a darmi forza e questo gol è tutto per te che tanto desideravi vederlo ma purtroppo non hai pituto... ti voglio bene e te ne vorrò sempre nonno".