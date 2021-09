Benevento, il Lecce nel mirino: tra i salentini ci sono tanti ex La Strega è concentrata e si ritroverà lungo il proprio cammino diverse vecchie conoscenze

Il messaggio lanciato dai giallorossi nel post gara con il Napoli è stato abbastanza chiaro: pensiamo solo alla gara di venerdì con il Lecce. Il Benevento sta preparando a puntino questo incontro, soprattutto perché desidera quanto prima cancellare l'amara e immeritata sconfitta rimediata al Tardini con il Parma. La Strega si è ritrovata questa mattina all'Imbriani, ovviamente con defaticante per coloro che hanno giocato ieri al Maradona. Domani ci sarà una nuova mattutina, mentre per giovedì è in programma un lavoro pomeridiano con successiva partenza per l'Hotel Europa di Venticano, dove ci sarà il ritiro pregara.

Tra i salentini ci sono tante vecchie conoscenze della piazza sannita, a partire da Marco Baroni. Il tecnico è nella storia del club grazie alla prima promozione in serie A, ottenuta dopo aver vinto i play off al termine della doppia finale con il Carpi. Il secondo è Fabrizio Del Rosso, anche se la sua avvenura in giallorosso durò poco: per lui ci fu la rescissione nel settembre del 2016 perché chiamato da Marcello Lippi ad affiancarlo alla guida della nazionale cinese. Ad allenare i portieri è Luigi Sassanelli, ex estremo difensore che ha difeso i pali del Ciro Vigorito nella stagione 2000/2001.

Tra i calciatori, invece, ci sono Tuia, Lucioni e Coda: tre elementi che nel Sannio si sono tolti diverse soddisfazioni, con il difensore che ha lasciato la Strega lo scorso giugno in seguito alla naturale scadenza del contratto. In rosa c'è anche Biagio Meccariello, nativo di Benevento ma che non ha mai indossato la maglia giallorossa.