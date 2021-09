Prevendita Benevento - Lecce, emessi più di 500 biglietti in un giorno Proseguono le emissioni dei tagliandi in vista del big match di venerdì

Sarà l'avvicinarsi della partita, così come potrebbe aver influito la bella cinquina rifilata dal Benevento nell'amichevole disputata con il Napoli. Sta di fatto che in una giornata si è registrato un incremento di vendite di tagliandi di ben 500 unità. Il dato complessivo della prevendita ha raggiunto quota 2367 emissioni, di cui 115 destinate al settore ospiti. Rispetto a ieri, l'incremento per i locali è di 518 unità (da 1734 a 2252). Un dato che lascia ben sperare in vista del big match di venerdì, dove servirà tutto l'apporto del popolo sannita in un incontro che non sarà affatto semplice per i ragazzi allenati da Caserta.