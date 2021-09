Benevento, designato l'arbitro del big match con il Lecce E' un secondo anno in B. Non ha precedenti con la Strega

Sarà Alberto Santoro della sezione di Messina a dirigere il big match di venerdì sera tra Benevento e Lecce. Si tratta di un secondo anno in serie B, categoria nella quale ha diretto 12 incontri nella passata stagione. Vanta anche due gare arbitrate in serie A. Non ha precedenti con il Benevento. Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Raspollini e Ceccon. Quarto uomo Saia. Al Var Piccinini e Rossi.