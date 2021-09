Benevento, Ionita pronto per il Lecce. Dubbio Glik Il polacco sarà di scena questa sera contro l'Inghilterra

Il Benevento ha svolto questa mattina il primo vero e proprio allenamento settimanale in vista del big match con il Lecce. Si è allenato a pieno ritmo Ionita, reduce dall'esperienza in nazionale e interrotta anticipatamente grazie alla squalifica rimediata per somma di ammonizioni. Il centrocampista si candida per una maglia da titolare per l'anticipo della terza giornata, con Caserta che potrebbe pensare di proporre il 4-3-3, schieramento che per larghi tratti si è visto anche al Maradona con il Napoli, con Improta che faceva da spola da interno e tra le linee. Resta il dubbio relativo a Kamil Glik. Il centrale difensivo, questa sera scenderà in campo con la Polonia nel difficile incontro che la vedrà impegnata contro l'Inghilterra. Il giallorosso scenderà sicuramente in campo dal primo minuto, tanto che Paulo Sosa l'ha risparmiato nel facile match con il San Marino. Domani ci sarà il rientro, probabilmente prenderà parte solo alla rifinitura. Sarà Caserta a valutare se utilizzarlo o meno, altrimenti ci sarà Vogliacco al fianco di Barba al centro della difesa. In avanti, invece, scalpita Moncini che insegue il gol dopo averlo sfiorato al Maradona.

Domani sera, con inizio fissato alle 19, il tecnico presenterà l'incontro in conferenza stampa. La diretta sarà trasmessa in diretta esclusiva da Ottochannel 696.