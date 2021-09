Benevento, Caserta: "Dimentichiamo il Napoli, col Lecce dovremo stare attenti" Il tecnico giallorosso in conferenza stampa: "Moncini ha i novanta minuti. Devo valutare Glik"

Domani sera, con fischio d'inizio fissato alle 20:30, il Benevento affronterà il Lecce al Vigorito per l'anticipo della terza giornata. I giallorossi, reduci dalla vittoria nel test amichevole con il Napoli, sono desiderosi di conquistare l'intera posta in palio per cancellare l'amara e immeritata sconfitta rimediata nella scorsa giornata con il Parma. Il tecnico Caserta ha presentato l'incontro in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

"Glik è ritornato questa mattina. Oggi si è allenato a parte. Bisogna vedere domani come sta soprattutto dal punto di vista fisico perché è uscito negli ultimi minuti a causa di un problemino. Niente di grave, ma bisogna capire quanto ha recuperato. Valuterò domani".

MODULO - "A Napoli abbiamo a giocato per parecchio tempo con un centrocampo a tre. Il sistema di gioco è relativo. Dipende dalle caratteristiche dei tre centrocampisti, ma al di là del sistema di gioco la squadra ha fatto un'ottima gara".

MONCINI - "Sta molto meglio rispetto all'inizio. Ha ripreso un po' di condizione fisica, facendo bene anche a Napoli. Valuterò domani chi far giocare, ma sicuramente Moncini può giocare novanta minuti in questo momento. Sau o Moncini? Hanno caratteristiche diverse. Sono forti entrambi, nessuno è in vantaggio. Vedremo domani".

LECCE - "E' sicuramente una squadra molto forte. Sarà una delle protagoniste di questo campionato. Siamo all'inizio, guardo la squadra. Sia singolarmente che di collettivo è molto forte. Dobbiamo stare attenti. Da calciatore ho giocato a Lecce: ho un ricordo bellissimo, al di là della retrocessione. Purtroppo andò male".

ESTERNI - "Abbiamo delle qualità a piede invertito che possono fare bene. E' una soluzione che adotterò anche più avanti".

IMPROTA - "E' un giocatore con delle qualità importanti. Può giocare in più ruoli. A Napoli l'ho messo più avanzato proprio per questo motivo".

NAPOLI - "Non bisogna esaltarci per quanto successo al Maradona, alla fine era un'amichevole nel corso della quale entrmabe abbiamo fatto giocare elementi che hanno trovato poco spazio. E' stata una bella serata, ma non dobbiamo pensarci più. I ragazzi sanno che per diventare più forti serve lavorare tanto. Abbiamo dei margini notevoli, le vittorie e le prestazioni ti aiutano a far crescere la consapevolezza di essere bravi".

GIOVANI - "Bisogna farli lavorare, dandogli del tempo. Dovremo essere bravi a gestirli in questo percorso. Sono dei ragazzi che hanno voglia di crescere e migliorare, sono convinto che troveranno lo spazio per farsi notare nel corso del campionato":

FOULON - "E' un giovane con tanta forza fisica. Deve migliorare tanto dal punto di vista difensivo, ma come detto è giovane quindi ha margini di miglioramento notevoli. Si applica ogni giorno, potenzialmente può fare sempre meglio".

ACAMPORA - "Sta crescendo dal punto di vista fisico. Gli mancava il ritmo della gara, si sta mettendo alla pari degli altri. Può giocare dall'inizio. Saranno valutazioni che farò in base all'avversario. La squadra può giocare a due o a tre sia con Acampora che senza di lui".

LOTTA PROMOZIONE - "E' troppo presto fare delle valutazioni. Ci sono delle squadre che sono partite con l'intento di vincere il campionato, ma al momento non c'è una favorita perché i valori non possono venire fuori dopo tre giornate".