Benevento - Lecce, rientrano gli ultras della Curva Sud La Strega potrà godere del sostegno del tifo più caldo

Questa sera, il Benevento sarà spinto anche dal sostegno della Curva Sud. Gli ultras giallorossi hanno deciso di ritornare allo stadio in seguito all'allentamento delle misure di sicurezza relative al Covid. Come noto, rispetto alle ultime uscite sarà possibile introdurre sciarpe, bandiere e striscioni. Resta il vincolo del distanziamento e della mascherina. Al di là di tutto, la presenza del tifo più caldo, così come avvenuto a Parma con gli ultras del primo anello, non sarà altro che una marcia in più per i giallorossi di Caserta che desiderano tornare al successo contro una delle pretedenti alla lotta ai vertici della classifica.