DIRETTA / Benevento - Lecce, le formazioni ufficiali Al "Vigorito" la gara valida per la terza giornata di Serie B 2021/2022

Alle 20,30 il calcio d'inizio di Benevento – Lecce, valida per la terza giornata di Serie B 2021/2022: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

Benevento – Lecce, le formazioni ufficiali.

Stadio “Vigorito” (ore 20,30)

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Ionita, Calò, Improta; Insigne, Moncini, Elia. A disp.: Manfredini, Muraca, Acampora, Abdallah, Tello, Voci, Glik, Di Serio, Sau, Masciangelo, Talia, Brignola. All.: Caserta.

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Gallo; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. A disp.: Bleve, Meccariello, Paganini, Olivieri, Helgason Bjarnason, Listkowski, Björkengren, Blin, Barreca, Calabresi, Rodriguez. All.: Baroni.

Arbitro: Santoro della sezione di Messina. Assistenti: Raspollini della sezione di Livorno e Ceccon della sezione di Lovere. Quarto ufficiale: Saia della sezione di Palermo. VAR: Piccinini della sezione di Forlì. AVAR: Christian Rossi della sezione di La Spezia.

Caserta fa accomodare Glik, reduce dagli impegni con la nazionale, in panchina. Insigne viene preferito ad Acampora con Improta che gioca a centrocampo. In attacco ancora spazio e fiducia a Moncini, tridente confermato e completato, dunque, da Elia; in difesa alla coppa centrale Vogliacco - Barba. L'ex Baroni manda subito in campo Gargiulo e cambia il reparto avanzato dove trovano spazio Strafezza, Coda e Di Mariano. Titolare, nel pacchetto arretrato, un altro ex giallorosso sannita: Tuia.

Pre-partita

Il Benevento va a caccia del riscatto dopo lil successo all'esordio stagionale in campionato contro l'Alessandria (4-3) e la sconfitta beffa (1-0) maturata all'ultimo respiro a Parma, il Lecce cerca un guizzo per mettersi alle spalle un avvio difficoltoso, con un solo punto in due partite (pari 1-1 al "Via del Mare" con il Como dopo il k.o. per 3-0 all'esordio, in trasferta, contro la Cremonese).