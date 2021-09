Benevento, Barba: "Pareggio amaro" Il commento del difensore giallorosso: "Non è una prestazione che ci fa andare a casa sorridenti"

Analisi lucida e dettagliata quella di Barba nel post gara di Benevento – Lecce:

“È stata una serata complicata. Il Lecce è una squadra forte composta da ottimi giocatori che conosciamo bene. L’aspetto positivo della serata è stata la conquista del punto senza subire gol. Vogliacco? Lavoriamo insieme da qualche settimana, l’intesa cresce. Dobbiamo crescere tutti singolarmente per far sì che ne benefici il collettivo”.

RISULTATO - "È un pareggio amaro. Abbiamo dato tutto, ma non è stata una prestazione che ci fa andare a casa sorridenti. Forse il Lecce ci ha anche un po’ sorpreso con questo assetto tattico che non ci era mai capitato finora. Dobbiamo lavorarci. Abbiamo una rosa lunga, questo ci fa ben sperare perché il campionato è lungo e difficile. Dobbiamo farci trovare sempre pronti anche nel caso di qualche infortunio che, speriamo di no, può sempre capitare”.

ASCOLI - “Dopo questa partita, la trasferta di Ascoli vale di più. Come detto siamo delusi perché la prestazione non è stata di alto livello. Per tornare a conquistare i tre punti serve la prestazione, poi la vittoria sarà una conseguenza”.

NAPOLI - "Erano due partite diverse sia a livello mentale che tattico. Abbiamo trovato una squadra che ci ha messo in difficoltà con un atteggiamento che neanche ci aspettavamo. Questa partita ci dice che abbiamo ampi margini di miglioramento”.