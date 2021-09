Sabato il Benevento in casa della capolista L'Ascoli ha vinto la sua terza gara di fila a Como ed è in cima alla classifica

La notizia che viene dal pomeriggio di serie B è che il prossimo sabato il Benevento sarà di scena sul campo della capolista. Ascoli forse un po' a sorpresa lassù in cima, sopra a tutti. La squadra di Sottil è stata costruita con sapienza dal diesse Lupo, un misto di esperienza e gioventù. A Como ha vinto la sua terza gara di fila, con un pizzico di fortuna e con grande cinismo. E' bastato un calcio di rigore dell'inossidabile Dionisi per cogliere altri tre punti, ma nella costruzione di questo terzo mattoncino ha avuto un ruolo di primo piano Nicola Leali, portiere di scuola juventina, da una vita in serie B (Spezia, Cesena, Frosinone, Perugia, Foggia). Le sue parate hanno permesso di spegnere sul nascere le bocche da fuoco lariane, Cerri e Lagumina su tutti, e di consentire di cogliere questa terza vittoria.

Lassù in vetta c'è anche SuperPippo col suo Brescia. Terzo acuto anche per le rondinelle, che hanno sfruttato al meglio gli errori scolastici dell'Alessandria. E' scontato che i lombardi abbiamo una rosa di spessore e che potranno durare a lungo ai primi posti. Anche solo sfruttare gli errori degli avversari e un gran pregio.

Non decolla il Monza di Stroppa che prende un punto a Ferrara, ma rischia di pagare dazio ai ragazzi di Clotet. Si ferma anche il Frosinone contro il Perugia. La squadra di Grosso è manovriera e precisa, ma non ha uno stoccatore. E i grifoni hanno conquistato un bel pareggio che li appaia proprio al Benevento in classifica. L'impressione è la stessa delle prime due giornate: c'è tanta qualità in giro e appare davvero difficile indicare una favorita. Ci sarà tanto da lottare per primeggiare e non sempre basterà solo la tecnica. Un campionato così competitivo è davvero difficile ricordarlo.

Nella foto Corazza dell'Alessandria che ha segnato al Brescia il suo quarto gol stagionale