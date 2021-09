Benevento, Vigorito: "Potrebbe arrivare uno svincolato per il centrocampo" Il massimo dirigente: "Lapadula si è messo a disposizione. Ionita? Rifiutata una offerta da 6 zero"

Nel corso di Ottogol, il presidente Vigorito ha parlato della possibilità di un nuovo arrivo in giallorosso:

"Non crediamo ci siano calciatori che possano dare un valore aggiunto a questa squadra. A centrocampo abbiamo Acampora, Calò, Tello, Ionita e un giovane di grande prospettiva come Talia. Avevamo preso Radovanovic che è scappato dalla sede del Genoa perché non aveva trovato l'accordo per la rescissione. A gennaio, qualora ce ne fosse bisogno, saremo pronti a intervenire ma potrebbe arrivare già adesso un calciatore svincolato. Ciò che gradisco che la gente apprezzi è che non ci fermiamo mai. Hetemaj? E' voluto andare via".

LAPADULA - "E' un professionista con la p maiuscola. Ci ha detto che voleva andare in serie A, ma allo stesso tempo ci ha dato la parola che si sarebbe messo a completa disposizione del Benevento qualora non fosse stato ceduto. Avevamo individuato il possibile sostituto. Ci è arrivata una offerta nelle ultime 48 ore, ma a quel punto i nostri obiettivi erano sfumati e una possibile partenza avrebbe creato un buco in attacco, nonostante la presenza di Moncini e di Di Serio. Lapadula ha capito la situazione ed è rimasto".

IONITA - "E' arrivata una offerta da sei zero dall'estero che ho rifiutato. Il ragazzo si è detto felice di restare. Dopo l'infortunio è arrivato più in forma di prima".

BRIGNOLA - "Era nostro al 50%. Voleva fortemente tornare a vestire la maglia giallorossa e gli abbiamo dato questa possibilità. Ha una volontà incredibile".