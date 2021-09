Benevento, Vigorito: "Ecco la differenza tra me e De Laurentiis" Il massimo dirigente giallorosso: "Il calcio è gioia, non necessariamente uno spettacolo"

Nel corso di Ottogol, il presidente del Benevento Oreste Vigorito si è focalizzato sul rapporto con De Laurentiis:

“Le parole con De Laurentiis sono state interpretate male. Ho chiarito che non necessariamente due presidenti di club della stessa regione debbano collaborare. Sarebbe molto bello se due club, con due storie diverse, trovassero la capacità di avere delle sinergie. Il mio pensiero del calcio è diverso da quello di De Laurentiis. Per me è gioia, fenomeno sociale e sportivo, a cui far riavvicinare i bambini di oggi. Essendo uno sport così importante può essere quel punto di riferimento che oggi manca nella società civile. Se tutto questo si deve trasformare in una politica di biglietti o trasfusione di giocatori, allora non mi piace. Il calcio è così utile nel far nascere emozioni che non ha bisogno di essere uno spettacolo, con undici persone si identificano con la città e la società. La mia sinergia andava in questa direzione. La rivalità tra De Laurentiis e Vigorito c'è, ma su questi concetti. A livello calcistico adoro vedere vincere il Napoli, tranne contro il Benevento".