Vigorito: "Benevento città vera. Faccio calcio per amore, non per guadagnarci" "Seguivamo Caserta da tempo: ha delle ottime capacità"

Nel corso di Ottogol, il presidente Vigorito ha parlato a trecentosessanta gradi dell'attuale momento del Benevento Calcio:

“Le prime partite non sono dei test attendibili. Non ci illudiamo e non ci disperiamo, aspettiamo questo primo trittico di gare, poi cominceremo a dare i primi giudizi".

CASERTA - “Quando scelgo un allenatore non vedo tanto il curriculum, ma il modo in cui fa giocare la squadra. In un campionato difficile come quello di serie B, ci voleva un allenatore che facesse giocare bene. Eravamo stanchi di non vedere un bel gioco in campo. Importante anche la sua capacità di relazionarsi con il gruppo. Caserta è bravo nel comprendere il calciatore senza farsi condizionare dal fatto che ha smesso da poco di giocare. Ha anche la capacità di relazionarsi con l’ambiente. È molto diretto ed è un modo che mi aveva colpito già ai tempi della Juve Stabia. Personalmente vorrei vincere attraverso il gioco, ma non mi piace neanche come vengono condizionati i commenti. Se Improta avesse segnato contro il Lecce, tutti avrebbero parlato di altro. E' questo ciò che non amo".

SUD - "Il meridione soffre perché ci ostiniamo a dividere questo paese in due parti. In serie A si è capito che la riforma vera è il calcio. Quando su 20 squadre ce ne sono 12 con fondi stranieri, significa che il fenomeno del mondo globale è arrivato anche qui, portandosi a stare indietro come nelle altre discipline".

AMORE - “Mi sono avvicinato al calcio per amore. Da imprenditore non avrei dovuto comprare il Benevento Calcio che veniva da vari tentativi per la serie B, facendo anche dei buoni campionati in C1, ma pareva che ci fosse una strega a maledire il Santa Colomba che all'epoca era uno stadio inagibile. Dopo quattro mesi di lodo Petrucci e finanziamenti dalla provincia, preferimmo non vedere il bilancio per non cambiare idea. Lo stadio veniva aperto al pubblico su ordinanza del sindaco ogni domenica. Alla prima partita c'erano 262 spettatori. È successo che la gente mi è stata vicina nei momenti più difficili. Non potrò dimenticare le lacrime dei beneventani quando ho avuto qualche problema in famiglia. Non posso dimenticare che oggi i ragazzini hanno la maglia del Benevento, mentre prima quella di Napoli, Inter, Juve e Milan. Questa è una maglia su cui c’è la mia storia e il sudore di tanti ragazzi che sono passati per Benevento. È una città vera. In serie A si fanno i conti e le percentuali. Sui diritti televisivi, una matricola prende 80 milioni in meno rispetto alle altre squadre. Per me il calcio non è una fonte di guadagno, ma di spese".

SERIE B - "Sarà un campionato equilibrato tra cinque sei o squadre. Sarà importante non perdere gli scontri diretti. Se avessimo fatto questo anche in serie A, ci saremmo salvati. Spero di essere nel gruppetto di testa a gennaio. Questi campionati si vincono anche in panchina dove abbiamo calciatori importanti".