Benevento, mirino sull'Ascoli. Lapadula scalpita (LE FOTO) Giallorossi al lavoro in vista della difficile trasferta di sabato

Questa mattina il Benevento si è ritrovato per proseguire la preparazione alla trasferta di sabato con l'Ascoli. L'allenamento si è concentrato principalmente sull'aspetto fisico, poi nel pomeriggio ci sarà un lavoro focalizzato sulla tattica. Presente Lapadula che ha cominciato ad allenarsi con i compagni dopo l'esperienza vissuta con la nazionale peruviana. Si può ben dire che il suo campionato comincerà sabato, al di là dello spezzone di Parma, grazie alla chiusura del mercato che ha spento ogni voce relativa al suo futuro. L'attaccante si è subito messo a disposizione di Caserta, pronto a dare tutto per la causa sannita. Un aspetto che ha rimarcato anche il presidente Vigorito nel suo intervento a Ottogol di ieri sera:

"E' un professionista con la p maiuscola. Ci ha detto che voleva andare in serie A, ma allo stesso tempo ci ha dato la parola che si sarebbe messo a completa disposizione del Benevento qualora non fosse stato ceduto. Avevamo individuato il possibile sostituto. Ci è arrivata una offerta nelle ultime 48 ore, ma a quel punto i nostri obiettivi erano sfumati e una possibile partenza avrebbe creato un buco in attacco, nonostante la presenza di Moncini e di Di Serio. Lapadula ha capito la situazione ed è rimasto".

Per Ascoli, Caserta potrù godere del gruppo al gran completo grazie anche al rientro di Pastina che ha smaltito il fastidio al piede. Il tecnico avrà l'imbarazzo della scelta per schierare la migliore formazione, contro un'avversaria che ha cominciato la stagione nel miglior modo possibile (nove punti, con successi su Cosenza, Perugia e Como). Gli allenamenti proseguiranno fino a venerdì, giorno della partenza per le Marche.