Benevento, ingresso gratis allo stadio per gli under 14 La decisione del club di via Santa Colomba

Il Benevento ha deciso di destinare i biglietti omaggio agli under 14, in modo da far avvicinare ulteriormente i giovani ai colori giallorossi. Lo ha annunciato il club di via Santa Colomba attraverso un comunicato ufficiale:

Il Benevento Calcio, in ossequio a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 2007 n. 41 la quale prevede l'adesione e la partecipazione ai valori e ai principi fondamentali della cultura dello sport ed il rilascio di titoli omaggio per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50% di quelle organizzate nell'anno, comunica che per promuovere la cultura dello sport in Città, fidelizzare le nuove generazioni, ed avvicinare le famiglie alla squadra del cuore, renderà disponibili i tagliandi omaggio per gli Under 14 in occasione di tutti gli eventi casalinghi della stagione sportiva 2021/2022.