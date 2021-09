Mercato, Benevento vicino al centrocampista La trattativa è a buon punto con Mattia Viviani

Una bomba lanciata nella trasmissione di Ottogol sul canale 696 di Ottochannel. Ospite in studio, Oreste Vigorito, ha deliziato tutti con una notizia di mercato. "Serve un centrocampista? E chi vi ha detto che non lo prenderemo". Parole sante per la tifoseria. In fondo, c'è il mercato degli svincolati e c'è soprattutto un nome che potrebbe fare al caso della strega. Si tratta di Mattia Viviani, ex Brescia e Chievo. C'era anche la Salernitana su di lui, ma il Benevento s'è infilato nella trattativa. Dopotutto Fabiani sta indirizzando i suoi pensieri su un ex calciatore della strega: Nicolas Viola. Il numero 10 non è più nei radar giallorossi da tempo. Viviani invece piace. Pare che la trattativa sia a buon punto. Ci sta lavorando Foggia. Caserta aspetta la chiamata. Dopotutto proprio nella sfida col Lecce è emersa ancor più la necessità di rinforzare la zona nevralgica del campo. Il “regalo” potrebbe arrivare già prima della sfida di Ascoli.