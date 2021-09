Benevento, ufficiale l’ingaggio di Viviani La nota del club sannita

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo con il calciatore Mattia Viviani. Il giovane centrocampista classe 2000 approda in giallorosso dopo aver collezionato 39 presenze in Serie B con le maglie di Brescia e Chievo Verona e 8 in Serie A con le rondinelle.