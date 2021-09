Viviani: "Pronto a dare tutto per il Benevento" Il nuovo giallorosso: “Ho rimandato il salto in A per rimettermi in gioco tra i cadetti"

Il Benevento ha attinto dal mercato degli svincolati per rafforzare il proprio centrocampo. Ci aveva provato a poche ore dalla conclusione della sessione estiva con Radovanovic del Genoa, ma il serbo non ha trovato l’accordo per la rescissione con il club ligure. L’attenzione si è spostata su Mattia Viviani: classe 2000, prodotto del settore giovanile del Brescia e rimasto senza squadra dopo l’estromissione del Chievo dal professionismo. Tante compagini hanno chiesto informazioni, tra cui il Cagliari e la Salernitana, ma alla fine l’ha spuntata il Benevento che gli ha proposto un contratto triennale con opzione. Una scelta chiara, dettata anche da una forte dose di maturità:

“Sì – ha esordito Viviani – ho ricevuto delle offerte nel corso delle ultime settimane, ma credo che la piazza sannita sia quella ideale per la mia crescita. Ho preferito rimandare il salto in serie A per rimettermi ancora in gioco nel torneo cadetto, proseguendo così al meglio il mio percorso in una delle società più importanti in assoluto che ci sono in questo campionato. Non ho esitato ad accettare l’offerta”.

Dopo delle fugaci apparizioni con il Brescia, lo scorso campionato in forza al Chievo è stato quello che ha permesso a Viviani di farsi apprezzare da tanti addetti ai lavori. Trentuno presenze e ottime giocate, si è rivelato un tassello molto importante del centrocampo clivense: “E’ stata una bella annata, nel corso della quale ci siamo fronteggiati con tante squadre forti. Adesso il livello si è alzato ulteriormente. Sarà uno stimolo in più per rimettermi in gioco con la maglia giallorossa. Non vedo l’ora di fornire il mio contributo”.

Viviani può giocare sia come mediano che come interno di centrocampo. Fornisce qualità alla manovra, tanto che in molti a Brescia lo hanno accostato a Tonali, altro talento che ha fatto le ossa con i biancazzurri. Il neo giallorosso si ispira a Verratti e De Jung e già si candida per fare bene agli ordini di Caserta: “Sono un mediano di qualità e impostazione, posso giocare anche come mezzala. Quando c’è da recuperare la palla non mi tiro indietro. Il mister? Molte persone me ne hanno parlato benissimo. So che mi ha cercato con insistenza, quindi spero di poter ricambiare al meglio la fiducia che mi ha dimostrato. Penso sia un ottimo allenatore”.

Il Benevento ha ottenuto quattro punti nelle prime tre partite di campionato. Sabato ci sarà l’insidiosa trasferta di Ascoli, compagine che al momento è al comando della classifica a punteggio pieno. Viviani già scalpita, anche se il suo ingresso sarà graduale: “Non mi sono mai fermato. Ho lavorato con un preparatore personale e anche con una squadra di serie D. Ovviamente non ho i novanta minuti nelle gambe, ma lavoro per migliorare al più presto la condizione. Ho tanta voglia di giocare. Il Benevento? Ho visto le ultime partite: è una squadra quadrata che ha già mostrato delle idee di gioco importanti. Spero di dare il mio apporto al più presto”.

Con la Strega ha firmato in contratto triennale con opzione, una scelta di vita che lega il presente e il futuro di Viviani ai colori giallorossi: “Quella di Benevento – ha concluso – è una vetrina importante per la mia carriera. Può essere un grande trampolino di lancio. Lavorerò con il massimo impegno per non deludere la fiducia di tutti”.