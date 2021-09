Benevento, Viviani sarà tra i convocati per Ascoli Ha recuperato anche Glik. Assente Pastina

E' già pronto. Tra i convocati per Ascoli ci sarà anche il neo arrivato Mattia Viviani. Il centrocampista sta bene e si è presentato agli allenamenti in buone condizioni. Da qui la decisione del tecnico di inserirlo nella lista dei partenti. Sicuramente non farà parte dell'undici titolare, ma il ragazzo di Brescia potrà essere utilizzato nel corso della partita al Del Duca. L'obiettivo resta comunque quello di accelerare il suo inserimento nel gruppo. Ha recuperato anche Glik che con molta probabilità si riprenderà il suo posto al centro della difesa. Sarà ancora assente Pastina.

Ma per Ascoli si candida soprattutto Lapadula tornato domenica dopo i suoi impegni col Perù. L'attaccante ha ripreso lunedì gli allenamenti col gruppo e conta di essere titolare al Del Duca. Finora l'avanti ex Lecce ha preso parte solo alla partita di Parma nella ripresa. E' atteso da tutti. Caserta è stato chiaro: è un giocatore che sposta gli equilibri.