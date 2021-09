Benevento, Caserta: "Siamo concentrati. Ascoli da salvezza? Non sono d'accordo" Il tecnico giallorosso: "Rientra Glik dal primo minuto. Lapadula? Valuterò il suo impiego"

Fabio Caserta ha presentato il match di domani contro l'Ascoli in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Lapadula è rientrato da poco, si è allenato poco con la squadra perché soffre ancora di un problema fisico. Sarà comunque a disposizione della squadra".

ESTERNI OFFENSIVI - "Ho le idee chiare, ma valuterò domani. Ci sono tanti calciatori a disposizione".

GLIK - "Sta bene, è rientrato dalla nazionale dove ha avuto qualche problemino. Per noi è un calciatore importante. Vogliacco ha fatto bene, ci darà una grande mano, ma Glik sarà della gara".

ACAMPORA - "Ha preso condizione, anche se gli manca il ritmo partita. C'è la possibilità di farlo giocare sia dall'inizio che a partita in corso. Ha delle qualità importanti".

CRESCITA - "Con il Lecce non abbiamo fatto una partita come magari si è vista nelle gare precedenti. Questo è avvenuto soprattutto per merito degli avversari che ci ha chiuso le linee di passaggio. Questa deve lavorare molto, ci sono dei margini di miglioramento notevoli. I ragazzi hanno il concetto del lavoro, ne sono contento".

ASCOLI - "Non ci facciamo condizionare perché questa squadra sta facendo bene. Affronteremo un gruppo che sta facendo un campionato importante e che ha qualità. Per me non è stata costruita per salvarsi come dicono perché in rosa ci sono calciatori che in questa categoria sono un lusso".

SAU - "E' un giocatore che ha delle qualità tecniche importanti. Ci dà una grossa mano nella manovra. Sicuramente con uno vicino può rendere di più, ma anche da solo è bravo a trovare gli spazi e a far giocare bene la squadra. Sono valutazioni che faremo partita dopo partita".

SOTTIL - "Ogni tanto ci sentiamo. Abbiamo fatto un percorso insieme da calciatori a Catania. Lo rivedrò con molto piacere. Ha sempre fatto la gavetta. L'anno scorso ha ereditato una situazione difficile ad Ascoli, con la bravura sul campo ha fatto un ritorno importantissimo anche grazie al lavoro del direttore Polito. Sarà una gara difficile perché oltre alla bravura dell'Ascoli, ci sono anche le qualità dell'allenatore soprattutto dal punto di vista caratteriale".

GOL - "Non mi preoccupa se la squadra non fa gol per due partite, ma ciò che conta è arrivare a creare molto. A Napoli, nonostante la gara non valesse nulla, siamo comunque riusciti a fare cinque gol. Lapadula è un calciatore forte che in questa categoria sposta gli equilibri"

VIVIANI - "L'ho valutato insieme al direttore Foggia. Ha delle caratteristiche importanti, può giocare sia in un centrocampo a due che a tre. E' ben strutturato. Si inserisce in un reparto che ha già degli elementi importanti. Ci darà una grande mano perché ha qualità, poi potrà darci anche freschezza perché giovane".

VOGLIACCO - "Ha fatto bene, cerca sempre di migliorare. Davanti ci sono Glik e Barba che hanno maggiore esperienza. In questo momento so che posso contare su di lui e questo è molto importante. Deve continuare a lavorare perché sono convinto che ci darà una grande mano".