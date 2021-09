Benevento, Caserta: "Tre punti importanti. Contento della prestazione" Il tecnico giallorosso soddisfatto dopo il successo ottenuto al Del Duca

Ecco il commento di Caserta al termine di Ascoli - Benevento:

"Il primo tempo è stato molto bello da parte dei ragazzi. Nella ripresa ci siamo abbassati troppo, anche perché l'Ascoli veniva a pressarci alti. Dobbiamo continuare a giocare perché abbiamo le qualità per farlo da dietro. Non abbiamo le caratteristiche per giocare sulle seconde palle con lanci da dietro. L'importante è aver portato a casa il risultato e non prendere gol, questo è un altro fattore molto importante. Sono contento della prestazione e dei tre punti".

MODULO - "All'inizio il centrocampo a tre lo abbiamo fatto di meno perché Acampora non era in condizione. Adesso sta bene, questo mi dà la possibilità di utilizzare entrambi gli schieramenti. Ciò che voglio è che la squadra combatta palla su palla, poi dal punto di vista tattico le cose cambiano in base all'avversario. Sono contento".

VIVIANI - "Dobbiamo dargli tempo. Gli manca il ritmo partita. E' un calciatore di prospettiva, la società ha fatto un grande investimento. Credo che i giovani forti siano importanti per una società come quella di Benevento. Non dimentichiamo il sacrificio del presidente di tenere calciatori come Glik, Ionita e Lapadula. Questo mi ha dato la possibilità di lavorare con una rosa importante e forte".

ATTEGGIAMENTO - "Potevamo chiuderla prima, ma c'è da dire che nel secondo tempo non abbiamo rischiato nulla. L'importante è fare un gol in più degli avversari e di non subirne. Faccio i complimenti ai ragazzi che lavorano tanto durante la settimana. Quelli della passata stagione vogliono riscattare quanto accaduto in serie A".

CRESCITA - "Questa squadra ha delle potenzialità importanti. In alcuni momenti della gara bisogna cambiare e superare certe distrazioni, ma siamo alla quarta partita e credo sia anche normale. La crescita è notevole. Da domani dobbiamo cominciare a pensare alla prossima, non ci dobbiamo cullare sulla vittoria perché martedì c'è un avversario difficile".

LETIZIA - "Ho deciso di abbassare Importa perché ha maggiore gamba rispetto a Vogliacco. Non volevo lanciare un segnale di difesa. La squadra ha reagito molto bene. Letizia ha avuto un fastidio al polpaccio per via di una botta. Non volevo rischiarlo, quindi ho deciso di fare la sostituzione".