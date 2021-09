Benevento, Foulon: "Vittoria di grande importanza" Il commento dell'esterno: "Con Caserta sono più libero di andare sulla fascia2

Autore di due assist, Daam Foulon si gode la vittoria ottenuta dal Benevento sul campo dell'Ascoli:

"Per oggi sono contento. L'importante è che abbiamo conquistati i tre punti. Non è stata una partita bellissima, ma il risultato è ciò che conta. C'è stata la dimostrazione che siamo bravi e che possiamo fare grandi cose se giochiamo nel modo giusto. Abbiamo realizzato due gol in ventincinque minuti e poi siamo stati bravi a gestirla. Sono concentrato sul Benevento, voglio fare un bel campionato con questa maglia. Stiamo facendo un ottimo lavoro. In Italia sono felice, anche la vita è bellissima in questa nazione".

TIFOSI - "Sono un calciatore a cui piace molto giocare sotto lo sguardo dei tifosi".

CASERTA - "Sono più libero sulla fascia e di andare in avanti. Sono contento che il mister mi faccia fare queste cose perché rientrano nelle mie caratteristiche".