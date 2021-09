Benevento, Sau: "Leali mi porta bene. Ci è mancato il terzo gol" L'esterno offensivo: "Il tour de force? Dovremo dosare le energie"

Ecco le parole di Marco Sau, autore del primo gol sannita nel match giocato con l'Ascoli:

"Leali porta bene. Anche due anni fa feci tripletta: speriamo di incontrarlo presto. Il nostro è stato un grande primo tempo, dovevamo reagire dopo la gara con il Lecce dove non abbiamo fatto una bella figura. Ci è mancato il terzo gol, siamo stati meno brillanti in quello. Nella ripresa ci siamo abbassati, concedendo campo all'Ascoli ma non abbiamo subito grandi pericoli. Ci siamo ricompattati, volevamo dimostrare il nostro valore. La partita non era facile contro una squadra reduce da tre vittorie di fila. Siamo stati bravi a conquistare un risultato pesante".

TITOLARE - "Il posto assicurato non ce l'ha nessuno. In avanti siamo in tanti. La continuità fa piacere, a Caserta lo conosco da anni. Non sono uno che si risparmia, cerco sempre di dare il massimo per tenere il posto".

TOUR DE FORCE - "Dovremo essere bravi a dosare le energie. Oggi non eravamo brillantissimi, forse per via del caldo. Abbiamo tempo. Affronteremo al meglio questo tour de force".

TIFOSI - "Ci stiamo riabituando alla normalità. Abbiamo vissuto un anno e mezzo surreale".