Tutti per Gianluca: dal Perù con amore I tifosi della ""blanquirroja" hanno seguito il centravanti giallorosso anche ad Ascoli

(f.s.) Il “bambino delle Ande” è ormai una celebrità alle falde del Machu Pitchu. Per Gianluca Lapadula si è smossa tutta la comunità peruviana delle Marche e dintorni: noleggiato un pulman e via verso il Del Duca. Per tifare giallorosso, ma soprattutto per spingere al successo il loro beniamino, quel Lapadula a cui mamma Blanca ha regalato alla nascita il dna peruviano. Il pulman bianco aveva fatto pensare a chissà cosa, finchè non sono scesi i suoi componenti, tutti con la maglia della “blanquirroja” e tutti follemente innamorati di Gianluca Lapadula. Che questa volta ha potuto regalare pochi spunti calcistici alla sua gente. Il bomber giallorosso è ancora lontano dalla sua condizione migliore, ma in quei 25 minuti trascorsi in campo è stato comunque capace di procurarsi una palla gol e di confezionarne una per Andrès Tello, che il colombiano ha sprecato in maniera incredibile. Sarà per la prossima volta, le occasioni non mancheranno: e, come dice spesso Caserta, Lapadula è capace di spostare gli equilibri in serie B. Per la gioia dei tifosi giallorossi e per il grande amore che mostrano per lui i suooporters peruviani.