Benevento - Cittadella, l'invito del club giallorosso ai tifosi Il comunicato del sodalizio sannita

Il Benevento Calcio, in occasione della prossima gara casalinga Benevento vs Cittadella in programma il 21.09.2021 con inizio alle h. 18:00, invita i propri Tifosi ad osservare attentamente l'orario d'ingresso indicato sui tagliandi al fine di evitare lunghe attese all'ingresso e consentire quindi un fluido ed efficace controllo di sicurezza per il rispetto delle disposizioni di legge anti-covid 19 .

In particolare, si invitano i Tifosi a presentarsi ai varchi di prefiltraggio dello Stadio Ciro Vigorito con la pronta esibizione agli stewards del proprio biglietto, del documento d'identità e del Green Pass.

Altresì, si invitano i Tifosi a rispettare le disposizioni relative alla prevenzione e riduzione del rischio di diffusione del virus Covid-19, evitando assembramenti nelle fasi di accesso e di deflusso, rispettando le distanze di sicurezza ed indossare per tutta la durata dell'evento la mascherina di protezione, nonché prendere visione del Regolamento d'Uso dello Stadio Ciro Vigorito (clicca QUI) e rispettare le indicazioni fornite dagli stewards e dai rappresentanti delle Forze dell' Ordine contribuendo alla riuscita di una bella giornata di sport e clima sereno.