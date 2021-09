Benevento - Cittadella, il dato della prevendita I numeri della tifoseria giallorossa

Giocare di martedì alle ore 18 non rappresenta di certo un invito alla gente di affollare gli stadi. Oggi il calcio è questo, con il Benevento che comunque avrà dalla sua parte la tifoseria giallorossa che alle 19 ha fatto registrare ben 2249 emissioni. A questo punto non è escluso che nella giornata di domani si possa raggiungere quota 3mila unità. Chiusa la prevendita per il settore ospiti, con soltanto tre tifosi che arriveranno al Vigorito da Cittadella. Ricordiamo che sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle ore 18, anche se l'invito resta quello di recarsi allo stadio con largo anticipo per facilitare il processo di controlli di biglietti e certificato verde.