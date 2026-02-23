Manfredì il giorno della battaglia: la Benevento della Divina Commedia Giovedì al Museo del Sannio alle 16.30

Manfredi di Svevia a Benevento si è ritrovato citato nella stele, “in co del ponte” Calore, realizzata nel 1921 dallo scultore Nicola Silvestri, nel sesto centenario della morte di Dante. L’incontro tra il Sommo Poeta e Manfredi si è confermato nel successivo monumento sostitutivo: quello ancora esistente, allestito dall’arch. Renato Bordone e realizzato dallo scultore Bruno Mistrangelo, con lastra di bronzo fusa dal prof. Vincenzo Mazzone nella fonderia dell’Istituto Industriale “Bosco Lucarelli”.

Dante e Manfredi sempre uniti, dunque, nella nostra città nel ricordo della Battaglia di Benevento. Ispirandosi al prestigioso appuntamento nazionale del Dantedì, l’Associazione Amici dei Musei e dei Beni Culturali del Sannio ha creato, a livello locale, il Manfredì, pensato per ritornare ogni 26 febbraio, nel giorno della battaglia in cui, 760 anni fa, trovò la morte re Manfredi.

L’evento rievocativo di quest’anno, che si avvale del patrocinio della Provincia di Benevento, è programmato per giovedì, 26 febbraio dalle ore 16:30 presso l’Auditorium del Museo del Sannio, e prevede i seguenti interventi: “La Battaglia e i suoi affreschi nella Tour Ferrande” (Giuseppe Patrevita); “I’ son Manfredi: Dante e la sovranità sconfitta” (Paola Caruso); “Carlo I d’Angiò a 800 anni dalla nascita” (Rito Martignetti); “Ritrovamenti scomparsi e nuove indagini col Georadar” (Maurizio Bianchi); “Analisi dell’opera di Giuseppe Bezzuoli dedicata al ritrovamento di Manfredi” (Francesco Creta). Letture di versi e testi (tratti da Pina Luongo Bartolini, Luigi Capranica e Giuseppe Cesare Abba) saranno a cura di Emi Martignetti. Tra le sollecitazioni, che emergeranno nel corso dell’incontro, ci sarà la richiesta di urgente ripulitura del monumento a Manfredi, il cui ultimo restauro, a spese degli Amici dei Musei, risale al 1996.