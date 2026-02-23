"Sii Saggio, Guida Sicuro": domani a Benevento in Prefettura Il progetto prevede anche un concorso di idee che coinvolge direttamente gli studenti

Domani, martedì 24 febbraio, la Prefettura di Benevento ospiterà la ventiquattresima tappa della campagna di sensibilizzazione “Sii Saggio, Guida Sicuro”, promossa dall’Associazione Meridiani – APSSD con lo slogan “Scegli la sicurezza, scegli la vita”.

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia e degli atenei del territorio campano, e che rientra nella dodicesima edizione del progetto sostenuto dalla Regione Campania e attuato dall’ANCI Campania, con il patrocinio di numerose istituzioni, tra cui i Ministeri delle Infrastrutture e dell’Istruzione, le Forze dell’Ordine e la RAI, prenderà il via alle ore 9.30.

Durante l’incontro formativo, esperti e rappresentanti istituzionali affronteranno i principali rischi legati alla guida, con particolare attenzione all’abuso di alcol e sostanze, alla distrazione e al rispetto del Codice della Strada. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere tra i giovani una maggiore consapevolezza e una solida cultura della sicurezza, in linea con l’Agenda ONU 2030 e il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

Il progetto prevede anche un concorso di idee che coinvolge direttamente gli studenti nella realizzazione di elaborati creativi dedicati alla sicurezza stradale e del mare. La tappa di Benevento conferma l’impegno condiviso di istituzioni, scuola e associazioni nel diffondere valori di responsabilità e prevenzione, mettendo al centro la tutela della vita.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di: Raffaela Moscarella, Prefetto di Benevento; Salvatore Angelo Capolongo, Primo Dirigente VVF – Comando Provinciale di Benevento; Michele Montecuollo, Responsabile Ufficio Ponti e Viadotti Anas Campania; Antonio Del Giudice, Delegato ANCI Campania.

Seguiranno gli interventi di: Simone Fucito, Dottorando in Ingegneria dei Sistemi Civili – Università Federico II; Anna Maria Villano, Primo Dirigente Sezione Polizia Stradale di Benevento; Filomena Donato, Direttore Vice Dirigente Vigili del Fuoco – Comando di Benevento, Referente ANVVF; Antonella Scarano, Assegnista di ricerca in Strade, Ferrovie e Aeroporti – Università Federico II, Referente scuole Associazione Meridiani per il progetto.

L’incontro sarà moderato da Giovanna Aufiero, Consultant dell’Associazione Meridiani.

Il progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” si conferma un punto di riferimento nel panorama regionale per la promozione della sicurezza stradale, coinvolgendo scuole, istituzioni e forze dell’ordine in un percorso condiviso di educazione civica e prevenzione.